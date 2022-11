Neues Album von Taylor Swift: Wenn es am Strand schneit

Bei all dem Erfolg ist sie in Europa aber immer noch eine Art Mythos, eine Wunschvorstellung. Denn Swift überquert nur ungern den Atlantik, zeigt sich selten in Europa. Daran wird sich wohl auch 2023 nichts ändern, obwohl sie soeben ihre neue Stadien-Tour angekündigt hat. Dafür verlässt sie ihre Heimat erstmal nicht – Termine außerhalb der Vereinigten Staaten sollen aber nachgereicht werden. Erhältlich ist hingegen bereits das neue Album von Swift, mit dem die 32-Jährige seit der Veröffentlichung Rekorde bricht: Sie ist die erste Musikerin in der 64-jährigen Geschichte der US-Billboard-Charts, die zeitgleich die ersten zehn Plätze belegte. Das ist sensationell. Und irgendwie auch erstaunlich. Denn „Midnights“ ist keineswegs ein herausragendes Album. Eher Mittelklasse. Also solide gemacht. Alles da, was man braucht. Aber irgendwas fehlt. Vielleicht ist es der Überraschungsmoment. Das Album ist eine gut abgeschmeckte musikalische Zusammenführung ihres vielfältigen Outputs der vergangenen Jahre. Dabei fallen auch ein paar wirklich gute Songs ab. Das bemerkenswerteste Beispiel dafür ist „Snow on the Beach“, dessen stimmige Kombination aus Streichern, pluckernden Synthesizern, Glockenspiel und stark verhalltem Bass den ersten Schneefall eines frühen Wintermorgens wunderbar heraufbeschwört. Ein Gefühl, das Swift im luftigen Refrain des Songs treffend als „weird but fucking beautiful“ beschreibt und dabei mit Lana Del Rey harmoniert, deren geisterhafter Gesang im Soundmix des Songs nur minimal zu hören ist. Der Rest der 13 neuen Songs ist eine Mischung aus allem und nichts, angereichert mit in Hall ertränkten und einem etwas zu verträumten New-Wave-Sound der Achtziger. Oder mit den Worten von Taylor Swift: „Midnights ist eine Collage aus Intensität, Höhen und Tiefen, Ebbe und Flut. Das Leben kann dunkel, sternenklar, wolkig, erschreckend, elektrisierend, heiß, kalt, romantisch oder einsam sein.“ Klingt wie ein Kalenderspruch von Paulo Coelho.