Neues Album von Eminem: Wieder in der Spur

Was Taylor Swift kann, kann Eminem schon längst: überraschend Alben veröffentlichen. Mit „Music To Be Murdered By – Side B“ ergänzt der US-Rapper nun sein von Kultregisseur Alfred Hitchcock inspiriertes Projekt „Music To Be Murdered By“ einfach um so viele Tracks, dass man locker von einem vollwertigen neuen Longplayer sprechen kann. Eminem veröffentlicht also keine von den letzten Studioaufnahmen übrig gebliebene Ausschussware im neuen Gewand, sondern 13 neue Lieder mit drei Verbindungstracks, Skizzen, die keine Minute dauern. Oben drauf legt er noch jene 20 Nummern seine Vorgängeralbums, das der 48-Jährige Anfang des Jahres veröffentlicht hat. Da so viel Material natürlich nicht auf einen Silberling, eine Vinyl passt, kommt „Music To Be Murdered By – Side B“ auch „deluxe“ daher – auf zwei CDs oder vier Schallplatten. Fett, um es im Hip-Hop-Slang zu sagen.