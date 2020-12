Antonia Baum: "Eminem hat mein feministisches Denken geprägt"

Raplyrics werden von den Akteuren oft mit dem Freifahrtschein der Kunstfreiheit durchgewunken? Wie beurteilen Sie das? Wenn man da Kritik äußert, ist man schnell einem Shitstorm ausgesetzt bzw. wird als Idiot bezeichnet, der das ja alles gar nicht checkt...

Oft ist dieses Kunstfreiheits-Ding eine Ausrede, aber man muss sich da tatsächlich einzelne Fälle konkret angucken. Sonst redet man über nichts.

Sie hören Rap, seit dem Sie 12 sind. Wie hat sich das Genre für Sie verändert – vor allem was die Texte betrifft?

Was mir bei diesem Modus-Mio-Rap manchmal fehlt sind ein bisschen die Stories. Andererseits gab es schon immer Rap, in dem es nur um Punchlines oder Fun oder was auch immer ging, jedenfalls nicht so sehr um Geschichten. Aber die werden ja weiterhin aufgeschrieben. Der deutschsprachige Rapper Tua zum Beispiel hat letztes Jahr ein großartiges Album veröffentlicht, das voller Stories ist. Ich glaube, es macht den Leuten einfach Spaß zu sagen, dass alles schlechter wird, auch, wenn es um Rap geht.

Sehen Rapper zunehmend ein, dass Sie mit einer zu dicken Hose kaum noch jemanden erreichen? Muss man heute anders provozieren als in den Neunzigern und Nullerjahren?

Bei dem was Sie "auf dicke Hose machen" nennen, geht es meines Erachtens nicht so sehr um Provokation, sondern um Selbstbehauptung. Die Idee bei Rap war schon immer mit Rap zu gewinnen, etwa, indem ich erzähle, dass ich große Autos habe und viele Häuser, wobei das häufig vorgetragen wurde von Menschen mit wenig Geld, in Amerika weit überwiegend von Schwarzen, in Europa oft von Menschen mit migrantischem Backround. Und das alles ist vielleicht in den Augen derjenigen eine Provokation, die schon Geld und Häuser besitzen. In den Augen der weißen sogenannten Mehrheitsgesellschaft also. Aber eigentlich ist die Idee dahinter doch eine zutiefst affirmative. Rapper wollen mitmachen, sie erzählen von nichts anderem, bis heute.