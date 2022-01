Neues Album von Billy Talent: Gegen Tabus und Leichtsinn

Mit Tracks wie „Forgiveness I+ II“, auf dem eine Prog-Rock-Sequenz mit Bläsern zu hören ist, oder dem mit Streichern eingespielten „The Wolf“ erweitert die Band ihr Sound-Spektrum diesmal aber sehr stark.

„Weil wir keine Tour spielen konnten, hat mir die Pandemie die Zeit gegeben, Dinge auszuprobieren, die ich schon immer machen wollte“, sagt D’Sa. „Ich konnte so verrückte Sachen machen wie die mit den Streichern von ,The Wolf’. Die spielten nämlich in Nashville, während unser Dirigent in Los Angeles war. Und ich saß in Kanada in unserem Studio, um das aufzunehmen.“

Inhaltlich wollten Billy Talent mit „Crisis Of Faith“ eigentlich ein Manifest für „Hoffnung und Resilienz“ schaffen. D’Sa gibt aber zu, dass es auch ihm in der Krisenzeit oft schwerfiel, die Hoffnung zu bewahren. „Am Ende sprechen wir auf dem Album alles an, was in den letzten Jahren so passiert ist. Denn die besten Songs sind die, in denen man ehrlich ist.“