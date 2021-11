Dave Gahan covert Songs zwischen Hoffnung und Verzweiflung

So könnten die düstereren Songs für die Depressionen stehen, die Gahan heimsuchten, als Depeche Mode in den 90er-Jahren zu Superstars wurden. Und „Lilac Wine“ und „Strange Religion“ für die Drogenphase, an deren Ende er 1996 beinahe an einer Überdosis gestorben wäre.

Deshalb war für Gahan immer klar, dass „Always On My Mind“ am Ende des Album stehen muss: „Was ich aus der Version von Elvis immer rausgehört habe, war die Bitte um Vergebung. Ich will damit um Verzeihung für all den Blödsinn bitten, den ich angestellt habe. Und ein bisschen Erlösung und Weisheit steckt auch noch drinnen.“