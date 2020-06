Neuer "Star Wars"-Trailer veröffentlicht

Ein neuer Trailer für den kommenden " Star Wars"-Streifen "The Force Awakens" (dt. Das Erwachen der Macht) wurde veröffentlicht.

Der Film wird zwar erst vor Weihnachten seine Kinopremiere erleben, doch bereits jetzt konnten sich Fans glücklich schätzen, dass ihnen ein erster Vorgeschmack im Rahmen der " Star Wars Celebration" in Anaheim, Kalifornien, am Donnerstag (16. April) präsentiert wurde.

Das meiste Aufsehen erregte dabei die Figur des Han Solo, die im Trailer zu sehen ist und von Harrison Ford dargestellt wird. Des weiteren ist auch dessen Weggefährte Chewbacca zu sehen. Der Trailer beginnt mit einer Aufnahme, in der ein Auto durch eine einsame Wüstenlandschaft fährt, vorbei an einem Raumschiff, das offensichtlich eine Bruchlandung hinlegte. Über den Bildern ist ein Monolog Mark Hamills zu hören, der in den frühen Filmen die Figur des Luke Skywalker spielte: "Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Meine Schwester hat sie. Du hast diese Macht auch."

Den Fans wird auch ein Blick auf die Maske eines der berühmtesten Bösewichte der Filmgeschichte gewährt, Darth Vader, wie auch einen Eindruck auf den neuen Feind, Kylo Ren. Der Trailer endet mit einer Aufnahme von Chewbacca und Han Solo, der seinem Freund sagt: "Chewie, wir sind zu Hause."