Neuer Song von Jamie xx: "It's So Good"

"It's So Good" ist Jamies erste neue Musik seit über einem Jahr und knüpft nahtlos an den Erfolg der Singles "Let's Do It Again" und "Kill Dem" von 2022 an. In der Zwischenzeit hat der Londoner Künstler, DJ und Produzent im Jahr 2023 seine Live-Show auf Festivals auf der ganzen Welt weiterentwickelt sowie eine Reihe von Daten in Nordamerika mit LCD Soundsystem und IDLES als Teil der Re:SET Concert Reihe absolviert. Jamies Mittschnitt vom Auftritt im Forest Hills Stadium in New York schaffte es sogar in die Liste der "Besten Alben des Jahres 2023" im Variety-Magazin. Das Magazin erklärte: “Es ist zwar kein Album im herkömmlichen Sinne, aber ein mitreißendes DJ-Set, das zeigt, wie brillant sich seine Musik in den letzten acht Jahren entwickelt hat... Es ist eine faszinierende Stunde Musik, die ich auf YouTube genauso oft gespielt habe wie jedes andere Album in diesem Jahr".