Neuer Song, neues Video: "Am I Even Real?" von Leyya

Derzeit arbeitet das heimische Pop-Duo an ihrem dritten Longplayer, der noch heuer erscheinen soll. Natürlich mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen: „Wie gehen immer wieder testen und vertrauen einander aber auch, dass wir außerhalb des Studios nicht viele Leute treffen“, so Sängerin Sophie Lindinger im KURIER-Interview.

Der Song „The Paper“, der schon Ende Oktober 2020 erschien, war der erste Vorbote dieses Albums. Nach „I’m Not Sure“ folgt nun ein weiterer Song. Darauf laden sie uns ein, sie auf ihrer Reise in den dunklen Geist der Protagonistin zu begleiten. ",Am I Even Real?' ist ein Song über den Verlust des Realitätssinns. Es handelt vom Punkt, an dem man Fiktion vom wirklichen Leben nicht mehr zu unterscheiden vermag; vom Gefühl, ständig auf einem schmalen Pfad ohne Ausweg zu wandern; in der Angst, ohne Wiederkehr hinunterzufallen“, sagt Lindinger.

Leyya: "Am I Even Real"