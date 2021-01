Pop-Duo Leyya: „Unsere Szene wurde stiefmütterlich behandelt“

Der Song „The Paper“, der schon Ende Oktober erschien, war der erste Vorbote dieses Albums. Mit dem FM4-Auftritt am Freitag erscheint mit „I’m Not Sure“ der zweite. Im Sound sind die beiden drastische Gegenpole. Während „The Paper“ eine für Leyya überraschende akustische Gitarrenballade ist, knüpft „I’m Not Sure“ mit kantigem Indie-Pop an den Sound an, den man von dem Duo gewöhnt ist.

„Wir lieben sowohl das Sanfte, Akustische, als auch das Elektronische, Energetischere“, sagt Lindinger. „Nach dem zweiten Album dachten wir: ,Warum sollen wir uns immer nur auf das Eine beschränken? Wir machen einfach alles, was aus uns rauskommt!’ Diese beiden Song sind aber die extremsten Beispiele für diese beiden Pole. Der Rest vom Album wird im Sound dazwischen liegen.“