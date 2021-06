Nicht nur Meerjungfrauen sehnen sich nach einem Dasein auf dem Festland. Auch Seemonster würden gerne leben wie die Menschen. Im Gegensatz zu seiner Disney-Kollegin Arielle muss der Titelheld „Luca“ im neuen Pixar-Sommerfilm aber nicht die Liebe eines Prinzen erringen, um seine Flossen dauerhaft in Füße zu verwandeln. Er braucht nur an Land zu gehen und – schwups! – transformiert sich sein kobaltblauer Schuppenleib in einen italienischen Buben. Natürlich haben das die Eltern streng verboten, doch Luca lässt sich nicht abhalten. Gemeinsam mit einem anderen Seemonster-Buben geht er forsch an Land und mischt sich unter die Bewohner eines italienisches Fischerdorfs.