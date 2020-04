Neue "Star Wars"-Serie kommt - mit Fokus auf Frauen

Eine neue " Star Wars"-Serie, bei der Frauen im Fokus stehen sollen, wird für den Streamingdienst Disney+ entwickelt. Federführend beteiligt ist Lesley Headland, eine der Macherinnen der viel gelobten Serie "Russian Doll's", berichtet der Branchenblog Deadline.

Die Serie soll in einer alternativen Timeline des " Star Wars"-Universums spielen und viel Action bieten. Der genaue Plot ist noch geheim.

Disney+ hat zuletzt mit der " Star Wars"-Serie "The Mandalorian" gepunktet. Zwei weitere " Star Wars"-Serien sind in Arbeit: eine rund um Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor, und eine basierend auf dem Film "Rogue One" mit Diego Luna als Cassian Andor.