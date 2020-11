Neue Kinderbücher für den Herbst: Fantasie verbindet

Tex Rubinowitz wollte daher in seinem Märchen eine kleine Saloonschlägerei anzetteln. Aber damit begannen auch schon die Probleme, denn der Lektor war damit natürlich nicht einverstanden. „Außerdem sagte er mir, dass Sechsjährige vieles nicht wüssten, etwa was ein Saloon ist, eine Douglastanne und Aasgeier. Daher musste erst einmal Saloon als Kneipe erklärt werden, die Tanne verlor die Typenbezeichnung und der Geier das Aas. Denn woher soll ein Kind auch wissen, was Aas ist?“, sagt der 58-Jährige.

Von der Auftragsarbeit, die nun im Sammelband „Flo, der Flummi und das Schnack“ bei Kiepenheuer & Witsch erschienen ist, konnte er persönlich und beruflich einiges mitnehmen – nämlich was möglich oder unmöglich ist. Man könne zum Beispiel durchaus derb sein: „Ich habe meinen Western für Kinder kürzlich in einer Schule vorgelesen. Wenn es zur Sache geht, etwas physikalisch nicht so einfach funktioniert, wurden sie hellhörig. Etwa beim Teil der Geschichte, an dem die Neunlinge, die nur ein Pferd haben, sich zu neunt auf dessen Rücken drängeln – so etwas kommt gut an“, sagt Rubinowitz. Dieser unkonventionelle Zugang zu Märchen ist auch das Besondere an diesem Buch. Ausgedacht haben sich die 31 Geschichten Autoren und Autorinnen, die in der Regel keine Kinderbücher schreiben (bis auf eine Ausnahme, Paul Maar).