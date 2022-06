Neue Kinder- und Jugendbücher: Wildwiesen und urlaubsreife Tiere

Die Tiere sind urlaubsreif – der Kakadu, die Flamingos, der schwarze Hengst, der Tiger und natürlich auch der Kongokäfer. Sie alle machen sich auf den Weg zu Bauer Errfin nach Bayern. Nur der Nachwuchs der Lamas will nicht, will lieber ans Meer oder zu Hause bleiben und am Handy zocken ... Eine unterhaltsame Geschichte, bei der am Ende alle erholt sind – außer Bauer Errfin.

Regina Wenig, Liliane Oser: „Bauer Errfin und der Kongokäfer“. Moritz. 88 Seiten. Ab 7 Jahre. 11,95 Euro.