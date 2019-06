Neue Investoren für den deutschen Medienmarkt

Für erhobene Augenbrauen sorgte der geplante Einstieg der italienischen Mediaset bei ProSiebenSat.1. Die italienische Gruppe, die Silvio Berlusconi zum Imperium gemacht hatte, erwarb rund zehn Prozent der Aktien des angeschlagenen deutschen Konzerns. Haben die Italiener Appetit auf mehr? „Es sieht momentan nach einer Minderheitsbeteiligung aus“, sagt Fallenböck. Manche Analysten sehen darin den Beginn einer europäischen TV-Allianz. Fallenböck winkt ab: „ Bisher war es so, dass europäische TV-Allianzen sehr schwierig waren aufgrund der unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Sehgewohnheiten.“ Streaming ist in aller Munde, allerdings: „Man sieht, dass gerade bei der älteren Bevölkerungsschicht schon noch ein Bedarf an linerem Fernsehen besteht“, so Foussek. „Ich glaube nicht, dass das ein Angebot von heute auf morgen sein wird, aber ich glaube dass wir die digitalen Medien deutlich stärker in den Markt vordringen werden.“