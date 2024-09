Claudia Banz wird ab 2025 Direktorin des Weltmuseum Wien

Die Kuratorin Claudia Banz wird mit 1. Februar 2025 neue wissenschaftliche Direktorin des Weltmuseums Wien. Das gab der KHM-Museumsverband am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Die 1966 in Mannheim geborene Kuratorin rückt auf die Position von Jonathan Fine nach: Der Aufstieg des US-amerikanischen Museumsmanns in die Chefetage des Kunsthistorischen Museums hatte eine Neubesetzung notwendig gemacht.

Versierte Kuratorin

Claudia Banz studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Archäologie an der Universität Heidelberg und an der Freien Universität Berlin, wo sie 1996 über das höfische Mäzenatentum der Habsburger in Brüssel promovierte. Seit Juni 2017 ist sie als Kuratorin für Design und Outreach am Kunstgewerbemuseum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin tätig. Laut Aussendung wirkte sie dort an zahlreichen Projekten zur Neupositionierung des Hauses mit und konnte sehr erfolgreich neue Besucher*innengruppen gewinnen. Dazu gehören die Ausstellung Connecting Afro Futures. Fashion x Hair x Design, die diskursive Plattform More-than-human. Design after the Anthropocene oder die Reihe Design Lab mit wechselnden internationalen Kooperationspartner:innen.

Zuvor leitete Banz von 2011 bis 2017 die Sammlung Kunst und Design der Moderne am Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, wo sie innovative Ausstellungen wie Food Revolution 5.0 und Fast Fashion. Die Schattenseiten der Mode kuratierte. Von 1999 bis 2011 arbeitete Banz als freie Kuratorin an renommierten Häusern wie dem Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, dem Museum Folkwang in Essen oder den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.