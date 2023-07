Neue Anklage gegen Ex-Theaterchef Thomas Pekny

„Dass bei den Ereignissen vor fünf Jahren aus einer übermütigen Laune heraus Menschen im Nachhinein das Gefühl hatten, in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, bedauere ich zutiefst“, sagte er bei seinem Rückzug als Intendant. Er wollte und wolle niemanden ausnutzen. „Mich haben die Geschehnisse so betroffen gemacht, dass ich sicher in Zukunft Situationen, die Menschen um mich als belastend empfinden könnten, wesentlich sensibler bewerten werde.“

Sohn von Romuald Pekny

Der Linzer Kunstschaffende ist der Sohn des österreichischen Schauspielers Romuald Pekny, der unter anderem bei den Salzburger Festspielen als Schauspieler tätig war. 1983 bis 1985 spielte Romuald Pekny der Tod im Jedermann