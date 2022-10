Nestroys: Ehrenpreis für Elisabeth Orth, beste Autorin Lisa Wentz

Am 13. November werden in den Dekorationswerkstätten der Bundestheater im Arsenal wieder die Nestroy-Preise vergeben. Fest steht schon jetzt: Elisabeth Orth, 86-jährige Doyenne des Burgtheaters, erhält bei der diesjährigen Gala die Auszeichnung für das Lebenswerk. Und die 27-jährige Tirolerin Lisa Wentz bekommt für ihr am Akademietheater uraufgeführtes Stück „Adern“ den AutorInnenpreis. „Adern“ wird nicht nur als bestes Stück ausgezeichnet: Beide Hauptdarsteller (Sarah Viktoria Frick und Markus Hering) sind in ihren jeweiligen Kategorien nominiert.

Je drei Nominierungen gibt es auch für zwei Volkstheater-Produktionen: für den bereits in der Kritikerumfrage von „Theater heute“ ausgezeichneten Jandl-Abend „humanistää!“ - für die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum und für die beste Regie (Claudia Bauer) sowie in der Kategorie bester Schauspieler (Samouil Stoyanov) - sowie für „Karoline und Kasimir - Noli me tangere“ am Volkstheater (Kelly Copper / Pavol Liška für beste Regie, Julia Franz Richter als beste Schauspielerin und Elias Eilinghoff für die beste Nebenrolle).