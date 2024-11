Nestroy-Theaterpreise für Mitterer, Edtmeier, Stoltzmann und Mundruczó

Im Wiener Volkstheater wurden am Sonntagabend die Nestroy-Preise verliehen: Zum 25. Mal zeichnete der Wiener Bühnenverein als Trägerorganisation herausragende Produktionen sowie Künstlerinnen und Künstler der vergangenen Theatersaison in Österreich und die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum aus. Neben der Jurywertung wurde auch ein Preis für das Lebenswerk verleihen - er ging an den Autor Felix Mitterer (76).

In den Jurykategorien wurde Julia Edtmeier als Beste Schauspielerin für ihre Rolle als Mozart in „Amadeus“ nach Peter Shaffer ausgezeichnet. Als Bester Schauspieler wurde Claudius von Stolzmann geehrt: Seine Darstellung des Zagl in „Der Himbeerpflücker“ von Fritz Hochwälder am Theater in der Josefstadt überzeugte. Der Preis für die beste Nebenrolle ging an Christoph Luser für seine Rolle als Jedermanns guter Gesell in „Jedermann“ von Hugo von

Hofmannsthal bei den Salzburger Festspielen.