Ein Fest für das Theater – an den heimischen Bildschirmen

Das Zittern, Bangen und Hoffen hat bald ein Ende. Am Montag wird in der Wiener Stadthalle im Rahmen einer großen Gala zum 15. Mal der Theaterpreis Nestroy verliehen. Mit diesem Preis werden die besten Bühnenleistungen der vergangenen Saison ausgezeichnet.

Einige, der von einer Kritikerjury gekürten Sieger, stehen bereist fest. So wird Klaus Maria Brandauer mit dem Nestroy für sein Lebenswerk prämiert, so darf sich Hans Kudlich über den Preis für die beste Ausstattung ("Woyzeck" nach Büchner am Wiener Volkstheater) freuen. Der Spezialpreis geht an Peter Gruber, der bei den Nestroyspielen Schwechat seit vier Jahrzehnten den Namensgeber der Trophäe würdigt. Bester Autor ist der schottische Dramatiker David Greig für sein Stück "Die Ereignisse".