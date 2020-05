Neil Shicoff: Der letzte Abend mit einem großen Künstler

Die eingangs erwähnten vier Partien – sie waren noch ein Mal in Auszügen und in einer szenischen Umsetzung von Diana Kienast zu hören. Etwa der Prolog zu Jacques Offenbachs " Les contes d’Hoffmann", in dem Shicoff wieder als grandioser Singschauspieler brillierte und nicht nur "Klein-Zack" zum Ereignis machte. An Shicoffs Seite waren hier Kolleginnen und Kollegen wie Paolo Rumetz (Lindorf) oder Stephanie Houtzeel (Nicklausse) zu hören.

Fast noch intensiver aber geriet das zweite Bild des zweiten Aktes aus Tschaikowskys "Pique Dame" mit der wunderbaren Krassimira Stoyanova als Lisa und vor allem der großartigen Anja Silja als Gräfin. Wie Shicoff hier als Hermann von der Gräfin das Geheimnis der (gewinnbringenden) Karten herauspresste, war pures Musiktheater. Vokale und emotionale Hochspannung inklusive.

Nach der Pause verkörperte der Tenor seine – wie er sie selbst nennt – "Lebensrolle", nämlich jene des Eléazar aus Halévys "La juive". Das Finale der Oper – es darf auch dank des fabelhaften Ferruccio Furlanetto als Brogni und der nicht minder eindrucksvollen Krassimira Stoyanova als Rachel als Ereignis bezeichnet werden. Denn Shicoff singt den Eléazar nicht, er ist dieser Eléazar. Die Formulierung "Lebensrolle" ist mehr als berechtigt.