Neflix veröffentlicht Trailer zu Bradley Coopers Bernstein-Biopic

Mit Spannung erwartet, feiert "Maestro" bei den Filmfestspielen von Venedig (ab 30. August) Weltpremiere. Hollywood-Star Bradley Cooper (45, "A Star is Born"), der aus Solidarität mit den Streiks in Hollywood nicht in Italien sein wird, setzt in seiner zweiten Regie-Arbeit dem legendären Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein (1918 - 1990) ein Denkmal. Netflix hat nun den Teaser-Trailer und erste Fotos zum von Martin Scorsese und Steven Spielberg produzierten Film veröffentlicht. Als Produzenten fungieren zudem Fred Berner, Amy Durnin und Kristie Macosko Krieger.