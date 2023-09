"Navy CIS"-Schauspieler McCallum gestorben

Vita

McCallum wurde 1933 als Sohn eines Geigers und einer Cellistin in Glasgow geboren. Vom Musikstudium schwenkte er sp├Ąter auf Schauspiel um. Nach Theaterauftritten in England zog er in den 1960er-Jahren in die USA, wo er mit der Krimi-Serie "Solo f├╝r O.N.C.E.L." in der Rolle des russischen Agenten Illya Kuryakin Erfolg hatte. In der TV-Serie "Der Unsichtbare" war er das Wissenschaftsgenie Dr. Daniel Westin.

Mit blondem Seitenscheitel und Milchgesicht wurde der junge Mann ein internationales Sex-Symbol. Eine Hollywood-Legende besagt, dass McCallum zu der Zeit mehr Fanpost ins Studio bekam als jeder andere Metro-Goldwyn-Mayer-Star vor ihm - inklusive Clark Gable und Elvis Presley.