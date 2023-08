"Game of Thrones"-Schauspieler Darren Kent ist tot

"Game of Thrones"-Castmitglied ist tot. Der Schauspieler, der unter anderem für seine Rolle als Ziegenhirte in "Game of Thrones" bekannt ist, ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde von seiner in London ansässigen Agentur Carey Dodd Associates bestätigt, die die Nachricht am frühen Dienstagmorgen in den sozialen Medien veröffentlichte: