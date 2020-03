Das Naturhistorische Museum in Wien bekommt eine neue Leitung: Katrin Vohland, derzeit Leiterin des Forschungsbereichs im Museum für Naturkunde in Berlin, folgt als Direktorin auf den bisherigen Chef Christian Köberl. Das konnte der KURIER in Erfahrung bringen. Vohland wird am Freitagvormittag offiziell präsentiert.