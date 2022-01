Nasser Lehm und neues Leben: Die Künstlerin Katrin Hornek

„Es gibt die Hochrechnung, dass die menschliche Lunge pro Monat 14 kg CO 2 an die Atmosphäre abgibt“, sagt Katrin Hornek. „Das verbindet mich mit all den Verbrennungsmotoren dieser Welt, aber auch mit Pflanzen und Muscheln, die dieses CO 2 wieder herausziehen. Die Muscheln werden zu Kalkstein, der wieder zu Beton wird. Wenn ich die Hand auf eine Betonwand lege, dann sind diese Stoffe also durch viele Gestalten gegangen.“

Die Künstlerin, die vor Kurzem den Otto-Mauer-Preis, die renommierteste Auszeichnung für österreichische Kunstschaffende unter 40, entgegennahm, fordert ihr Publikum gern auf, in großen Zusammenhängen zu denken.

Wobei es vor allem um die Verbindungen zwischen jenen Weltbestandteilen geht, die man gemeinhin als „belebt“ und „unbelebt“ klassifiziert. Wer Horneks Arbeiten verfolgt, erkennt bald, dass die Grenze oft nicht klar gezogen werden kann.