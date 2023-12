Nan Goldin laut "Art Review" einflussreichste Person der Kunstszene

Die US-Künstlerin Nan Goldin ist aus Sicht des britischen Magazins „ArtReview“ aktuell die einflussreichste Figur der internationalen Kunstszene. Das in London erscheinende Magazin setzte die 70 Jahre alte Künstlerin und Aktivistin am Freitag an die Spitze der jährlich erscheinenden „Power 100“-Liste der wichtigsten Künstlerinnen und Künstler. Auf Platz zwei folgt die in Berlin lebende Künstlerin Hito Steyerl - sie wird übrigens vom 6. bis 8. Dezember mit einer Filmschau im Wiener Filmmuseum präsentiert und auch in Wien zu Gast sein.

„Die Power Liste ist eine Rangliste der hundert lebenden Persönlichkeiten, die Kunst prägen“, schreibt das Magazin. Die Bedeutung solcher Listen - in der vergangenen Woche hatte das deutsche Magazin „Monopol“ ein ebenfalls 100 Positionen umfassendes Ranking mit Isa Genzken an der Spitze vorgelegt - relativiert „ArtReview“ selbst. „Wer wo stehen soll, ist ein Thema, bei dem sich niemand wirklich einig ist. Was jemanden in London oder New York einflussreich macht, ist nicht unbedingt das, was jemanden in Lagos oder Kuala Lumpur einflussreich sein lässt“, heißt es im Beitrag.

Der gute alte "Globale Süden"

Auffallend ist, dass "Art Review" seit einigen Jahren aktivistischen Positionen und Künstler*innen und Kurator*innen (jedweden Geschlechts) favorisiert, die die Position des nichtwestlichen Kanons stärken. Auch Theoretiker und Theoretikerinnen sind traditionell stark vertreten - die wegen ihrer "israelkritischen" Haltung zuletzt stark ins Kreuzfeuer geratene Judith Butler findet sich auf Platz 44. Das indonesische Kollektiv ruangrupa, das die documenta 15 in Kassel 2022 kuratierte und dort keinerlei Sensibilität für antisemitische Inhalte zeigte, ist in Deutschland längst eine "grupa non grata" - bei "Art Review" rangiert sie weiter auf Platz 40.

Erst relativ weit hinten sind Sammlerinnen und Sammler zu finden; bei Akteuren aus der Galeriewelt finden sich Positionen verstreut, Thaddaeus Ropac, der in dieser Szene wohl bedeutendste Österreicher, findet sich auf Platz 52. Was auf der Liste vollkommen fehlt, sind Kunstkritiker*innen.