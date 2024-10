„Nachtland“ in den Kammerspielen: Man kann nicht ruhig darüber reden

Die Abgründe tun sich in Marius von Mayenburgs nur scheinbar oberflächlichem Konversationsstück aber erst nach einer gewissen Zeit auf. Zunächst erzählen die Geschwister samt ihren Partnern dem Publikum recht beschwingt ihre abenteuerliche Geschichte – und kippen dabei ins Spiel: Wie sie beim Räumen auf dem Dachboden ein Aquarell der Ruprechtskirche in Wien gefunden haben, das laut einer beigezogenen Expertin tatsächlich von Adolf Hitler gemalt worden ist. Nun kriegen sie sich bei der Frage, ob sie es verkaufen sollen, in die Haare.

Das erinnert an die Komödie „Der Vorname“, in der darüber debattiert wird, ob man den Sohn Adolf nennen darf. Doch Marius von Mayenburg geht einen Schritt weiter: In seiner Familienaufstellung ist Philipp mit einer „echten“ Jüdin verheiratet. Mit Genuss und viel Zynismus stellt er sie vor der Gutachterin bloß.