Das Ende der "Tangente": Keine Frage zum Pömpel von St. Pölten

Respekt. Paul Gessl, Chef der Niederösterreich Kulturwirtschaft (NÖKU), lud zum Pressegespräch – und eine Hundertschaft kam am Mittwoch trotz tristen Wetters ins neue KinderKunstLabor am Schulring von St. Pölten. Pressematerialien (in erster Linie Prospekte) wurden verteilt – in grellgrünen Leinensackerln der Tangente. Das „Festival für Gegenwartskultur“ war schließlich am 6. Oktober mit einem riesigen „Pömpel“ (so bezeichneten die Veranstalter die Saugglocke, die hierzulande eher als „Steßl“ oder „Hektor“ bekannt ist) zu Ende gegangen.