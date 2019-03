Nachruf auf Elizabeth T. Spira: Die Menschenöffnerin

Spira, die einen Mann und eine Tochter hinterlässt, begann ihre Karriere in den 1970er-Jahren bei profil. Als dieses an den KURIER verkauft wurde, kündigte sie trotzig und ging in den ORF, wo der legendäre Claus Gatterer gerade das TV-Magazin „teleobjektiv“ gegründet hatte. In zehn Jahren erlernte sie das Fernsehgeschäft und blieb dem ORF seither treu.

Ein wichtiger Durchbruch kam mit den „Alltagsgeschichten“, die 1985 starteten. Die Reportagen, die das Leben kleiner Leute ins Fernsehen holten, sorgten für erhobene Augen im Bürgertum und den Vorwurf, sie stelle nichts ahnende Mitmenschen bloß. Das Format überdauerte die Jahrzehnte beeindruckend und hinterließ zahlreiche Dokumente über die Zeiten, in denen sie gedreht wurden: „Die Donausinsulaner“, „In der Grossfeldsiedlung“ oder „Treffpunkt U-Bahn“ lauteten ihre Titel etwa. Die letzte Episode drehte sie 2006. Mit zunehmendem Alter wäre das Reportagefach beschwerlich geworden, gestand sie später ein. Zu dem Zeitpunkt war sie aber ohnehin bereits die Kupplerin der Nation: Mit den 1997 gestarteten „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ wurde Spira zum Star des Fernsehhauptabends. 22 Staffeln drehte sie, verkuppelte Männer mit Frauen, Frauen mit Männern, Männer mit Männern, die später Frauen wurden – auch hier spielte Spira die Rolle der Menschenöffnerin: Selten sah man normale Leute im Fernsehen so entspannt über zutiefst private Themen wie Liebe und Sehnsucht sprechen.

Für die zuletzt schwer lungenkranke Journalistin war die Sendung das Rezept gegen die eigene Rastlosigkeit. „Zu Haus’ hocken kann ich immer noch, wenn ich alt bin“, scherzte sie im Vorjahr. In Wahrheit war es auch ein Grund, in Bewegung zu bleiben: „Nachdem ich nicht sehr gesund bin – ich habe COPD, weil ich furchtbar viel geraucht habe – , gehe ich freiwillig nicht gerne aus dem Haus, weil es einfach unangenehm ist.“ Wenn die Arbeit rief, war Spira stets zur Stelle. Die 23. Staffel im Sommer konnte sie leider nicht mehr vollenden. Ihr Werk wirkt weiter, ihr Vorbild wirkt uneinholbar.