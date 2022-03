Nach Tod von Taylor Hawkins: Zehn verschiedene Substanzen in Blut gefunden

Der 50-jährige Hawkins war am Freitagabend in einem Hotel in Bogotá tot aufgefunden worden.Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten. Dort gab es an Stelle des Auftritts Kerzen auf der Bühne.

"Die toxikologische Analyse ergab vorläufig zehn verschiedene Arten von Substanzen", darunter THC - das in Marihuana vorkommt -, trizyklische Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide, gaben die Ermittler bekannt. Ob die Drogen zum Tod des Musikers geführt haben, äußerten sie nicht.