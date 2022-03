Emotionale Worte: Stars trauern um "Foo Fighters" Taylor Hawkins

Die Musikwelt trauert um den Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins, der im Alter von 50 Jahren verstorben ist. Der US-Musiker sei tot in einem Hotel in Bogotá aufgefunden worden, berichtete das Nachrichtenmagazin Semana am Freitag (Ortszeit) online. Die Band sollte dort beim Musikfestival Estereo Pìcnic auftreten.