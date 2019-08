Nach Ibiza wackelt die blaue Fraktion im ORF

Just der Fall von H. C. Strache über den Ibiza-Skandal und in der Folge jener der türkis-blauen Bundesregierung ermöglicht es der FPÖ, die partei-interne Meinungsfront in Sachen ORF zu begradigen. Egal ist dabei, wie die Nationalratswahlen Ende September für sie ausgehen und welche Regierung folgt. Sie kann in der Folge jedenfalls einen neuen Parteien-Vertreter für den 35-köpfigen Stiftungsrat benennen.