Lebensaufgabe für einen Liebhaber

Ganz so war das in dieser Form nicht geplant. Denn ursprünglich hätte Franz Welser-Möst die Premiere von Giuseppe Verdis "Rigoletto" im Haus am Ring leiten sollen. Doch nach dem Rückzug des ehemaligen Generalmusikdirektors Anfang September waren plötzlich viele Dirigate vakant. Darunter auch jenes der "Rigoletto"-Spielserie sowie im Vorfeld einige von Verdis "La Traviata".

Also griff Staatsoperndirektor Dominique Meyer zum Telefon und fand letztlich einen geeigneten Einspringer: Den südkoreanischen Maestro Myung-Whun Chung. Dieser – ein deklarierter Verdi-Liebhaber – nahm sich beider Werke an und kehrte nach Verdis " Simon Boccanegra" (2011) an die Staatsoper zurück. Am Samstag, 20.12., ist "Rigoletto"-Premiere.