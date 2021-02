My Ugly Clementines "Vitamin C" ist Europas Indie-Album des Jahres

Das Quartett wurde 2019 von Sophie Lindinger (Leyya) aus der Taufe gehoben, die auch die Songs geschrieben und das Album produziert hat. Neben Lindinger zählen Mira Lu Kovacs (u. a. 5K HD), Kathrin Kolleritsch (Kerosin95) und Multi-Instrumentalistin Nastasja Ronck zur Band.

Helen Smith, Vorsitzende von Impala, über die Entscheidung: „My Ugly Clementine haben sich in einem hartem Wettbewerb mit Stimmen unserer Mitglieder aus ganz Europa als klare Sieger durchgesetzt. Das Album und die Band haben eine klare, positive Botschaft und beweisen, welch großartiges Werkzeug Musik ist, um für mehr Toleranz, Inklusion und das Überwinden von Geschlechterklischees zu werben."

Sophie Lindinger freut sich im Namen der Band sehnsüchtig auf die Rückkehr auf die Live-Bühnen: „Wir sind wirklich sprachlos. Dass dieses Album in einem kleinen DIY-Setting in Wien geschrieben und produziert wurde und jetzt an der Seite all dieser großartigen Künstler*innen und Alben steht, ist unfassbar. Umso mehr freuen wir uns auf den Moment, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Es wird großartig, all die Liebe, die uns und dem Album in diesem Jahr entgegengebracht wurde, zu zelebrieren und zurückgeben zu können.“