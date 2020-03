My Ugly Clementine: Mehr Vitamin C

Soundtechnisch schlagen Sie mit My Ugly Clementine einen anderen Weg ein als bei Leyya. Gefällt Ihnen der Kontrast?

Ja. Es ist in allen Hinsichten komplett anders. Der Songwriting- und Aufnahmeprozess, aber auch die Konzerte, die wir spielen, die Rolle, die ich in der Band einnehme, das Instrument, das ich spiele. Ich bemerke immer mehr, wie Leyya von My Ugly Clementine profitiert – und umgekehrt. Es erweitert meinen Horizont – und ich habe nicht den Drang, alles in einer Band ausleben zu müssen.

Ist Leyya vorerst auf Eis gelegt?

Nein, wir arbeiten gerade an einem neuen Album. Bald wird man etwas davon zu hören bekommen.