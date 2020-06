Musikmarkt: Streaming-Umsätze verdreifacht

Die Streaming-Umsätze am österreichischen Musikmarkt haben sich im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres verdreifacht. "Durch diese rasante Entwicklung sind Streaming-Angebote binnen kurzer Zeit zu einem wesentlichen Standbein der Musikwirtschaft aufgestiegen. Bereits jeder sechste am Online-Musikmarkt erwirtschaftete Euro stammt aus Streaming-Einnahmen", hieß es am Freitag in einer Aussendung des Verbands der Österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria).