T-Mobile baut Musik-Angebot aus

Mobilfunker T-Mobile baut seine Kooperation mit dem Musik-Streaming-Dienst Deezer aus und führt einen neuen Tarif ein, der vor allem der jüngeren Kundschaft zugute kommen soll. Dem bisher bestehenden "All inclusive Music XL" Tarif um 29,99 Euro pro Monat wird "All inclusive Music" um 24,99 Euro zur Seite gestellt. Letzterer Tarif beinhaltet monatlich 1.500 Freiminuten, 1.000 SMS und unlimitiertes Surfen. Dazu gibt es einen Zugang zu Deezer.



Das 2007 in Frankreich gegründete Deezer-Netzwerk umfasst heute 18 Millionen Titel und zählt 23 Millionen User in 88 Ländern. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Spotify ist Deezer keine Client-Lösung, sondern rein webbasiert. Neben einer Webseite betreibt Deezer Mobil-Apps und eine Facebook-App. Im April wurde der Dienst zusammen mit T-Mobile in Österreich eingeführt. Laut dem Mobilfunker nutzen derzeit rund 15.000 Kunden den "All inclusive Music XL" Tarif.