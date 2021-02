Musikmarkt Österreich: Corona gefährdet heimische Musiker besonders

Spuren in den Charts

Die vor allem für österreichische Künstler negativen Corona-Folgen hinterlassen auch in den Charts ihre Spuren. Kein einziger heimischer Song schaffte es unter die Top 10, nur fünf unter die Top 100. Unter den Top 10 Alben befinden sich zwar fünf österreichische Interpreten, aber mit Ausnahme des Weihnachtsalbums von Andreas Gabalier und „Lederhosenrock“ von Melissa Naschenweng handelt es sich um Produktionen aus 2019. Der Hit des Jahres ist „Blinding Lights“ von „The Weeknd“, das erfolgreichste Album „Power Up“ von AC/DC.

Top 10 Singles-Verkaufscharts 2020

1. Blinding Lights - The Weeknd

2. Roses - Saint Jhn

3. Dance Monkey - Tones And I

4. Savage Love - Jawsh 685 & Jason Derulo

5. Breaking Me - Topic feat. A7S

6. Roller - Apache 207

7. Mood - 24kGoldn feat. Iann Dior

8. Hollywood - La Vision & Gigi D´Agostino

9. Rockstar - Dababy feat. Roddy Ricch

10. Never Let Me Down - Vize & Tom Gregory



Top 10 Alben-Verkaufscharts 2020

1. Power Up - AC/DC

2. A Volks-Rock´n´Roll Christmas - Andreas Gabalier

3. Zenit - Raf Camora

4. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

5. Letter To You - Bruce Springsteen

6. Lederhosenrock - Melissa Naschenweng

7. It´s Christmas - Jonas Kaufmann, Mozarteumorch. Salzburg, J. Rieder

8. Hollywood - Bones MC

9. Wer nicht fühlen will, muss hören - Pizzera & Jaus

10. Für immer - Seiler & Speer