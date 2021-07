Nova Rock, Tag 3 zur Nachlese

Denkmal

Lemmy Kilmister ist Motörhead und Motörhead sind ein Denkmal. Ein Indiz dafür: Die Band feiert heuer ihr 40-jähriges Jubiläum und touren noch immer durch alle Festivals Europas. Aber vor allem: Ohne Motörhead kein Heavy Metal.

Und Lemmy? Der ist inzwischen 69 Jahre alt. Man merkt ihm das Alter deutlich an. Lemmy bewegt sich keinen Zentimeter mehr, als er muss. Nuschelt mehr, als er singt (oder eben schreit) und auch die lustlos wirkenden Ansagen sind kaum zu verstehen (und das liegt nicht am breiten Akzent des in Stoke-on-Trent geborenen Briten).

Dass Gitarrist Campbell einspringt, macht's nicht unbedingt besser. "Fucking horrible" zeigt er sich mehrmals ob der lauen Reaktionen aus dem Publikum unzufrieden. Sei's drum. Hier geht es um die Musik.

Gespielt werden alte Klassiker, sympathisch schlampig. "Rock It" aus dem 83er-Album "Another Perfect Day" oder "Shoot you in the Back". Bei "Doctor Rock" setzt Mikkey Dee zu einem rund zehnminütigen Schlagzeug-Solo an. Beeindruckend, der Doublebass mit den beiden Basstrommeln.

Das Denkmal ist nicht beschmutzt, aber eben sehr unbewegt. Aber das haben Denkmäler wohl so an sich.