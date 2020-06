Donauinselfest: Diebstahl und Wärmebildkamera

"Ca. 250 Hilfeleistungen fallen hier an einem Freitag an", sagt er. Am Ende werden wohl etwas mehr als 700 Leute erstversorgt werden müssen. Am Samstag mussten 87 Menschen ins Spital. Die Polizei zählte an den ersten beiden Tagen 80 Sachbeschädigungen, Diebstähle und Körperverletzungen. Auf der U-Bahn Station Handelskai wurden einem Burschen unter Einsatz von Pfefferspray sein Handy geraubt und eine Frau zeigte eine Vergewaltigung an. In 70 weiteren Fällen kam es zu Verwaltungsübertretungen.