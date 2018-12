Musical Addams Family soll Veranstalter ruiniert haben

„Im Jahr 2017 verkaufte sich die Veranstaltung des Musicals „Addams Family" in Berlin, welche im selben Format in Österreich mehrfach ausverkauft war, überhaupt nicht, sodass die Ausgaben für die Künstler, die Mieten und auch die Promotion die Einnahmen bei weitem überstiegen“, heißt es in diesem Konkursantrag. „Die dadurch begründeten Verbindlichkeiten von mehr als 400.000 Euro konnten trotz aller Bemühungen bis heute nicht beglichen werden. Eine Rückschau über das vergangene Jahr zeigt auf, dass der operative Betrieb nicht im erforderlichen Umfang gesteigert werden konnte, um die Höhe der Verbindlichkeiten zu senken und auch in Zukunft kein wesentliches und vor allem realistisches Einsparungspotential vorhanden ist.“

Die Wolfgang Werner Entertainment GmbH, mit Sitz in Pitten, Niederösterreich, hat heute, Dienstag, am Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 dem KURIER. Das Schuldnerunternehmen war mit der Organisation und Durchführung von Kultur-, Tanz- und Sportveranstaltungen befasst. Auch wurden Kongresse, Ausstellungen sowie die Produktion, Promotion und Veranstaltung von Musicals, Opern, Operetten und Kabaretts organisiert und durchgeführt."Alle Arbeitnehmer wurden bereits abgemeldet", heißt es dort.

Detail am Rande: Geschäftsführer Wolfgang Werner ist der frühere künstlerische Leiter der burgenländischen Opernfestspiele St. Margarethen, bekannt als Oper im Steinbruch.