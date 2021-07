Neustart für Opernfestspiele St. Margarethen

Das Insolvenzverfahren über die Opernfestspiele St. Margarethen GmbH & Co KG (OFS) wird in einem rasanten Tempo abgewickelt. Insolvenzverwalter Erich Allinger hat die Assets der OFS bereits verwertet. Mit Zustimmung der Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 und der Finanzprokuratur, der Anwaltskanzlei der Republik, hat er das Anlage und Umlaufvermögen an die Arenaria GmbH verkauft. „Die Arenaria übernimmt das gesamte Inventar von Bühnentechnik bis zu den Kostümen“, sagt Ludwig Hetzel von Creditreform zum KURIER. Die Arenaria ist ein Unternehmen der Esterhazy Betriebe GmbH. Der Kaufpreis beträgt 240.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Vom Kaufpreis fließen aber nur 125.000 Euro in den Massetopf, der Rest geht an die Verpächter, eine Esterhazy-Gesellschaft. Denn: Ein Großteil des Inventars ist an den Verpächter verpfändet.