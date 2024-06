Museumsdirektorin Agnes Husslein: „Ich putze, wenn nötig, auch selbst den Boden“

Ein Stachel in meinem Fleisch! Ich leide jeden Tag. Da zu parken, ist Teil gewisser Privilegien für die Bundestheater-Angestellten. Es tut mir weh, dass unser neu gestalteter kleiner Park rundherum mit schwarzem Asphalt betoniert ist. Die Autos hier zu eliminieren ist mein Ziel, aber es wird nicht leicht.

Die Heidi hatte es nicht leicht mit ihm. Sie hat eine geschichtliche Aufarbeitung dieses Themas in Auftrag gegeben und finanziert. Horten war ein geschickter Geschäftsmann, aber kein Nazi, er hat dazwischen auch viel Geld verloren.

Sie hatten in Salzburg auch noch Riesenwirbel mit einem „Triumphbogen“ der Künstlergruppe Gelatin erzeugt, der einen Mann mit erigiertem Penis als Brunnen zeigte.

Überhaupt nicht, und ich bin nicht schwierig. Ich verlange Leistung von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bin direkt. In Salzburg habe ich zum Beispiel innerhalb der Bauzeit und innerhalb des Budgets ein neues Museum am Mönchsberg gebaut. Es war die schwierigste Zeit meines Lebens. Die Salzburger wollten das Museum nicht, warfen mir vor, eine „Schuhschachtel“ zu bauen. Ich wurde sogar auf der Straße angespuckt.

Das war wahnsinnig ungerecht und ist auch eingestellt worden. Es war sehr kränkend für mich und ist wohl auch einschüchternd für die nächste Generation an Museumsdirektoren. Unter mir ist mehr Kunst ans Haus gekommen, als unter allen Direktoren davor. Ich habe auch das 21er-Haus, das sieben Jahre lang leer stand, wieder eröffnet.

Das Belvedere haben Sie aus dem Dornröschenschlaf geholt. Aber am Ende gab es Compliance-Vorwürfe.

Klaus Albrecht Schröder, Wilfried Seipel, Peter Noever, Gerald Matt und ich genossen großartige Freiheit: Man konnte etwas bewegen, davon leben nun alle. Jetzt wird alles enger gezogen. Ich bin denen passiert im Belvedere. Ich gehöre keiner Partei an, habe eine konservativ-liberale Einstellung, bin aber unabhängig.

Schaut man sich die jüngsten Museumsdirektorenbestellungen an, dann scheint die Zeit schillernder Persönlichkeiten vorbei zu sein.

Eislauf ist beinhart: Trainieren, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Gemma. Geht nicht, gibts nicht. Das fehlt mir ein wenig an unserer heutigen Gesellschaft. Man kann ja chillen, aber man muss seine Aufgaben verantwortungsvoll wahrnehmen. Und nicht immer ist alles lustig.

Herrscht Kleingeistigkeit?

Vor allem Missgunst, Neid und keine Großzügigkeit. Die politischen Akteure wollen keine Leute, die etwas bewegen und in der Öffentlichkeit stehen.

Sie haben einen offenen Brief von Prominenten in Zusammenhang mit der Neugestaltung des Michaelerplatzes unterschrieben. Was spricht gegen Bäume und Springbrunnen?

Das ist einer der bedeutendsten historischen Plätze Wiens, wie kann man auf so eine Idee kommen? So sehr ich Hans Hollein schätze: Aber man sollte auch überlegen, ob diese klaffende Wunde der römischen Ausgrabungen (Sichtschacht, den er gestaltet hat, Anm.) noch richtig ist. Worüber ich mich auch aufrege: Über den mit Autos vollgestellten, herrlichen Platz vor der Nationalbibliothek. Die Autos gehören alle weg aus der Innenstadt. Und wie kann es sein, dass das Belvedere statt Beton nicht Sandböden hat wie Versailles?

In Ihrer Ausstellung kann das Publikum abstimmen, welche Bilder in die ständige Ausstellung aufgenommen werden sollen. „Artfluence“ heißt das Projekt. Mir ist es ein Rieseanliegen, Menschen zu beteiligen und durch Kunst zu bereichern. Die Leute lieben es, es gibt schon über 13.000 Votes. Wir laden auch Schulen zum Kommen mit Gratis-Vermittlungsprogramm ein und hatten bereits 45.000 Teilnehmer bei 3500 Führungen.

Das Museum ist zwei Jahre alt, Sie sind 70 geworden. Wie lange möchten Sie so hochaktiv bleiben?

Schau ma mal. Heidi Horten fand es unmöglich, wie man mich im Belvedere behandelt hatte und wollte plötzlich ihre Bilder zeigen. Wir haben dann die erfolgreiche „WOW“-Ausstellung im Leopold-Museum gemacht. Horten wurde zum ersten Mal in ihrem Leben für eine eigene Leistung geschätzt. Sie zählte plötzlich zu den 200 bedeutendsten Kunstsammlern der Welt. 2019 wollte sie dann ein Museum – mitten in der Stadt und mit toller Architektur. Sie war schon krank, daher musste es schnell gehen. In nur 22 Monaten war es geschafft.

Wie sehr hat Sie Ihr Großvater, der berühmte Maler Herbert Boeckl beeinflusst?

Ich bin quasi ein Zwitter: Die Familie Arco meines Vaters wird heuer 900 Jahre – wir mussten gerade sitzen, ordentlich sprechen, man war bescheiden, aber elegant. Und auf der anderen Seite hatte ich diesen Großvater, der schweres Kärntnerisch sprach und stolz war, einen Grafen als Schwiegersohn zu haben. Als Kind war ich jeden Samstag in seinem Atelier, das war toll. Später haben mir alle Künstler von ihm erzählt: der Rainer, die Lassnig, der Staudacher. Und ich dachte mir: Wahnsinn, für mich als Kind hat er in nicht zusammenhängenden Sätzen geredet und jetzt erzählen mir alle, was er Gescheites gesagt hat!