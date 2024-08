Museum Liaunig: Ein Ankerpunkt für die Kunst abseits der Zentren

Von Anfang an fuhr das Museum, auch mithilfe engagierter Berater und Kuratoren, allerdings einen Kurs, der stets über die Leidenschaft des Gründers hinausblickte - auf Kunstentwicklungen in Österreich, auf internationale Entwicklungen, auf Geistesverwandte. In der heurigen, noch bis 31. Oktober laufenden Saison - die erste nach dem Ableben Herbert Liaunigs im September 2023 - tritt die Privatsammlung erstmals in direkten Austausch mit einer anderen.