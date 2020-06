Museum der Moderne: Kritik an Sabine Breitwieser war "begreiflich"

Detail am Rande: Das Magistrat der Stadt Salzburg verdonnerte die Geschäftsführerin aufgrund von Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes zu Strafzahlungen in der Höhe von 8.360 Euro. Doch nicht Breitwieser zahlte, sondern das Museum. Und man unterließ es, den Aufsichtsrat zu informieren.

Einen sparsamen Umgang mit den Steuermitteln pflegte man nicht immer: Bei Bewirtungen wurden – so der mitunter kleinliche LRH – „großzügige Trinkgelder“ gewährt (in der Höhe von 15,5 Prozent), Taxifahrten zahlte man auch außerhalb der Dienstzeiten. Heftig aber: Breitwieser – mit einem Jahresgehalt von 150.000 Euro – „lud auf Kosten“ des Museums um 500 Euro zum Abschiedsumtrunk ein. Und drei Nächte in Basel bei der Kunstmesse kamen auf 2.275,67 Euro. Ja, die Stadt ist teuer. Man kann aber auch zu durchaus vernünftigen Preisen nächtigen, wie Ihr Tratsch-Partner weiß.

Die Liste der Schmankerln ist lang: Viel zu oft mussten Mahnspesen bezahlt werden, weil niemand die Rechnungen freigab; Ausstellungskataloge wurden in „wesentlich zu hohen Auflagen“ produziert und blieben unverkauft.

Die Zahl der Besucher im Rupertinum und auf dem Mönchsberg hingegen blieb bescheiden. Und noch bescheidener waren die Eintrittserlöse, weil viele gratis ins Museum kamen: Im Rupertinum zahlten nur acht bis 13 Prozent den vollen Preis. Im Jahr 2016 wurden an den beiden Standorten zusammen bloß 103.361 Besuche gezählt – ein gutes Drittel weniger als vor Breitwieser. Die Eintrittserlöse beliefen sich auf magere 277.480 Euro.

Geldsorgen gab es aber keine. Die Subvention des Landes stieg zwischen 2016 und 2018 tüchtig an: von 3,63 auf 4,64 Millionen Euro. Zudem sprudelten ja die Einnahmen: Der Neos-Gastronom Sepp Schellhorn (M21) und der Pächter des Bistros im Rupertinum zahlten 2016 zusammen 412.865 Euro.

thomas.trenkler