Mozart und Salieri: Keine Gegenspieler, sondern Kollegen

Antonio Salieri wuchs in einer kleinen Stadt im Veneto auf. Schon früh entdeckte man sein musikalisches Talent. Nachdem seine Eltern gestorben waren, nahm ihm eine wohlhabende Patrizierfamilie bei sich auf und sorgte für seine Bildung. Mit 16 Jahren wurde er Florian Leopold Gassmann vorgestellt, der ihn einlud, mit ihm an den kaiserlichen Hof nach Wien zu kommen. Dort lernt er zunächst vor allem durchs Zuschauen, schon bald darf er aber auch seine eigenen Opern einstudieren und sich selbst als Hofkompositeur bewähren. 1788 wird er zum Hofkapellmeister bestellt. „Er war ein treuer Diener seines Herren. Er komponierte nichts, was das Kaiserhaus nicht brauchte. Den Markt bediente er dabei nicht, ehrgeizig war er auch nicht, und sich selbst vermarktete er schon gar nicht. Er ist auch nicht enttäuscht, als der Kaiserhof vier seiner Opern ablehnt. Salieri ist einfach ein Rad in der Musikmaschinerie. Sein einziger Ehrgeiz bestand darin, gute Schüler auszubilden“, erklärt Biba.

Tatsächlich unterrichtete Salieri eine ganze Musikergeneration, darunter Größen wie Beethoven, Schubert oder Liszt. Ihn und Mozart verband zeitlebens ein gutes kollegiales Verhältnis, sie schrieben sogar einmal eine Kantate zusammen. Um 1820 – Salieri ist zu dem Zeitpunkt noch am Leben, leidet jedoch schon unter schwerer Altersdemenz – tauchen erstmals Gerüchte auf, Salieri hätte Mozart umgebracht. „Er redet viel Blödsinn, aber das hat er nie gesagt“, beteuerten seine beiden Pfleger damals unisono.

„Die Gegnerschaft der beiden ist zu einer Zeit tradiert worden, als es einen heftigen Wettstreit zwischen der italienischen und der deutschen Musik gab. Salieri ist jedoch 1790 sogar von der Oper „Così fan tutte“ zurückgetreten, weil er fand, dass Mozart diese komponieren sollte. Er hat auch drei Messen Mozarts aufgeführt, was er wirklich nicht hätte tun müssen“, erläutert Biba.

Wie absurd diese Unterstellung ist, sieht man nicht zuletzt an dem Fakt, dass Constanze Mozart ihren jüngeren Sohn Franz Xaver, den sie zum Nachfolger des Vaters aufbauen wollte, zu Salieri in den Unterricht gab.