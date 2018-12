Morrisseys neues Album: Darf man den noch hören? Ja!

Wie immer pendelt der Künstler charmant zwischen großer Unbildung und hingeworfenem intellektuellem Affekt. Schon lange aber war er nicht mehr so nahe am aktuellen Weltgeschehen. Er singt über Präsidenten, die bald wieder Geschichte sein können, über Soldaten, die er offenbar für Mörder hält...

"Jacky’s only happy, when she’s up on stage" böte zudem einen großartigen Brexit-Soundtrack. Wie es der in Manchester geborene Einzelgänger mit seiner Heimat hält, ist genauso ambivalent vorgetragener Topos wie seine Sexualität. Beides mischt sich in "Home is a question mark", einem zutiefst melancholischen Stück: Trägt man Heimat in sich? Oder ist es nur ein Wort? "If I get there, will you meet me?", fragt Morrissey mit einer Sehnsucht, deren Gewissheit ist, dass ihm gewisse Freuden vorenthalten bleiben. Er kippt vor dem Schluss mit "Who will protect us from the police" in ein dystopisches Stück über Vater und Kind, die sich in einer Diktatur wiederfinden. Als sie das bemerken, ist es zu spät zu fliehen. "Lauf", sagt der Vater. "Du hattest recht."

Absolute Empfehlung. Reinhören!