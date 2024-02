Mit Selbstvertrauen die Krisen überwinden

Andreas Salcher hat ein Gespür für die Themen, die gerade in der Luft liegen. Das zeigt sich auch in seinem neusten Werk, in dem er Zuversicht vermittelt – gerade angesichts der vielen aktuellen Krisen.

Was Salcher Mut macht, sind die jungen Menschen, mit denen er gesprochen hat. Ihr Grundvertrauen in das eigene Leben ist der Schlüssel für eine positive Zukunft. Basis dieses Grundvertrauens sind die Fähigkeiten, die nötig sind, um Probleme zu lösen.

Fähigkeiten, die man trainieren kann, indem man Jugendliche nicht für ihr Wissen belohnt, sondern dafür, was sie mit diesem Wissen anfangen können.

Auch die Teamfähigkeit nimmt angesichts immer komplexer werdender Problemstellungen an Bedeutung zu. Dafür ist es nötig, miteinander richtig zu kommunizieren, also einen echten Dialog zu führen, anstatt sich in sinnlosen Debatten zu verstricken. Salcher regt die Leser zur Selbstreflexion an – nicht nur junge Menschen haben den Schlüssel für die Zukunft in der Hand.