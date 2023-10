Breakdance: Mit klarem Kopf zum Weltfinale nach Paris

Wie sieht die Trainingssituation in Wien bzw. in Kärnten aus. Gibt es da genug Unterstützung, Räume, was wäre dringend notwendig?

Sinaya: Was die Raumsituation in Kärnten betrifft, muss ich sagen, dass wir an den Orten Spittal und Weissensee, wo wir unsere Haupttrainings abhalten, im Rahmen der Möglichkeiten voll unterstützt werden. Allerdings ist es immer noch ein Traum unserer Crew einen leistbaren Trainingsraum zu haben, den wir 24h nutzen und nach unseren Bedürfnissen gestalten können. Dazu fehlen uns allerdings die finanziellen Mittel.

Hynamite: Die Trainingssituation in Wien hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren erheblich verändert. Ich kann nicht für alle sprechen, aber aus meiner persönlichen Perspektive habe ich eine positive Entwicklung beobachtet. Ich fühle mich in der Wiener Breaking-Community heute insgesamt wohler, vor allem wegen der Menschen und Trainingsmöglichkeiten, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich in der Wiener Community viel getan hat –nicht nur in Bezug auf das tänzerische Niveau und den Style, sondern auch in Bezug auf die Awareness und das Bewusstsein füreinander. In meinen Beobachtungen habe ich festgestellt, dass in Wien heute eine größere Offenheit herrscht, die in der Vergangenheit möglicherweise gefehlt hat. Es gibt verschiedene offene Trainingsmöglichkeiten, die ich gerne besuche. Ehrlich gesagt ziehe ich es jedoch oft vor, zu Hause oder mit nur wenigen Freunden zu trainieren. Das macht mir normalerweise am meisten Spaß, und ich kann mich in diesen Sessions am besten konzentrieren. Ich bevorzuge eher kleinere Gruppen, da ich so besser auf die persönliche Verbindung eingehen kann, die ich zu den einzelnen TänzerInnen habe. Dies ist für mich besonders wichtig.