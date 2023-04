Sinaya und Hynamite sind die besten Breaker Österreichs

Es war eine große Show, die die österreichische Breaking-Szene am Wochenende in Wien ablieferte. Ein Jahr bevor Breaking zum ersten Mal auf dem Sportprogramm der Olympischen Spiele 2024 in Paris steht, schaute die österreichische Dance-Szene in den Wiener Werkshallen vorbei. Über 80 B-Girls B-Boys kämpften am Freitag im "Vienna Dance Center" beim Open Qualifier um die begehrten Startplätze beim hochkarätigsten Breaking-Bewerb des Landes. Für das Österreich-Finale qualifizierten sich die besten 8 B-Girls und 16 B-Boys und battelten am Samstag in den Wiener Werkshallen vor 900 Zuschauer um den Titel. Am Ende konnten sich B-Girl Sinaya (Funky Monkez Crew) und B-Boy Hynamite (UFA Crew) durchsetzen. Die beiden Gewinner haben nun mit ihrem Erfolg die Chance, beim Weltfinale am 21. Oktober in Paris, dort wo sie vielleicht wenige Monate später bei Olympia an den Start gehen, um Spitzenplätze mitzutanzen.